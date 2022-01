Trasferimento

Lo sportello lascia Chiari per problemi legati alla viabilità. Sarà attivo nella nuova location, nel parcheggio di via Martinengo, da martedì.

E’ realtà. Come già annunciato la scorsa settimana dal sindaco di Rovato, Tiziano Belotti, lo sportello drive-through dei tamponi, gestito dall’Asst Franciacorta e attualmente situato in via Vecchia per Castelcovati nel parcheggio dell’area camper di Chiari, cambierà location.

Il drive-through dei tamponi va a Rovato

Ci sono enormi problemi di viabilità, è un dato di fatto e non ci si può girare intorno.

Lasciare il drive dove è collocato crea non pochi disagi a chi deve spostarsi. C’è bisogno di un servizio costante e collocato in una località facilmente fruibile: per questo ci siamo accordati per una nuova location. A Rovato è stato offerto un parcheggio, vicino al Foro Boario, dove ci sarà una persona fissa che si occuperà della gestione del traffico. Alcune valutazioni saranno fatte solo sul lunedì, giorno di mercato. Inoltre, se dovesse servire, ci sarà la possibilità di aggiungere nuovi sportelli per l’effettuazione dei tamponi, ma speriamo che questo non sia necessario.

Lo ha spiegato il direttore generale, Mauro Borelli.

Il trasferimento

Il servizio sarà attivo dal 25 gennaio e avrà luogo nel parcheggio del mercato, in via Martinengo, a fianco dell'isola ecologica (nei pressi del Foro boario). Come per Chiari e Iseo, l'accesso è previsto solo su prenotazione del medico di famiglia, pediatra di libera scelta, Ats, con presentazione di ricetta medica o a fine quarantena con la "disposizione di isolamento rilasciata da Ats".

Il drive-through sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16. Si effettueranno tamponi anche il primo, il terzo e il quinto sabato del mese, dalle 8 alle 14, e la seconda e quarta domenica del mese, sempre dalle 8 alle 14. Non c’è alcuna possibilità di eseguire test a pagamento.

La comunicazione clarense

Da martedì in accordo con Ats e Asst Franciacorta, il sito di Chiari chiuderà e passerà il testimone a quello di Rovato, nel parcheggio di via Martinengo. È un passaggio necessario che avviene dopo un anno e oltre di presenza sul territorio. Infatti, il primo insediamento risale a settembre 2020, quando lo sportello era collocato nel parcheggio di viale Mazzini (ex cinema). Successivamente, a causa della maggiore richiesta e per decongestionare il centro, Comune e enti preposti avevano deciso il trasferimento alla sede attuale, cioè via per Castelcovati. L’impennata dei contagi delle ultime settimane, però, ha messo a dura prova la circolazione: benché l’Amministrazione abbia messo a disposizione piene risorse sia in termini di agenti della Polizia Locale, sia grazie alla Protezione Civile, è evidente che questo posto non sia più appropriato. Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro prezioso contributo in questo servizio così cruciale per la salute dei cittadini e auguriamo buon lavoro al nuovo drive-through di Rovato».

Hanno invece scritto sui canali social del Comune gli amministratori clarensi.