Il dado è tratto: via Palazzolo riapre al doppio senso

L’intenzione era stata annunciata a novembre, ora tutto è diventato ufficiale: via Palazzolo ha riaperto al doppio senso di marcia.

Riapertura

Lo scorso giovedì i new jersey che dall’aprile 2023 impedivano l’accesso da ovest sono stati rimossi, permettendo nuovamente l’ingresso al traffico (esclusi i mezzi pesanti, se non quelli al servizio delle ditte attive in loco) in arrivo dalla sp17.

L’ultima parola sarà quella del piano del traffico urbano che verrà aggiornato (studio che non si focalizzerà sulla sola via Palazzolo, ma sull’intera periferia nord), ma nel frattempo l’Amministrazione ha deciso di tornare alle origini, riaprendo in via sperimentale l’entrata dalla tangenziale forte delle verifiche condotte da Polizia Locale e Carabinieri, che hanno evidenziato la scarsa incidentalità lungo la via.

«Si parla di massimo un sinistro all’anno tra il 2018 e il 2024, come pure nel periodo da aprile 2023 quando era stato introdotto il blocco a causa di un cantiere privato che restringeva la sede stradale», ha spiegato il vicesindaco Roberto Campodonico annunciando la riapertura della strada, che nei mesi scorsi è stata resa più sicura grazie all’installazione di altri 4 dossi (per un totale di 9 dissuasori) e all’introduzione del limite di velocità di 30 km/h. «Sono stati apportati anche miglioramenti della sede stradale con adeguamenti della carreggiata, in particolare all’incrocio con la rotatoria di Samber, per rendere più sicura la viabilità», ha continuato il vicesindaco per cui il ripristino del doppio senso avrebbe già dato i primi risvolti positivi anche sul traffico della vicina Via Villasche, «in precedenza molto problematica, dove si registra un incremento nella sola fascia oraria tra le 8-8.30 per ingresso alle scuole mentre negli orari di uscita dalle scuole e un traffico più sostenuto in concomitanza con l’uscita, ma senza particolari problemi al transito».

Petizione

Il caso di via Palazzolo nei mesi scorsi aveva tenuto banco, sollevato anche dai consiglieri del Comitato civico Marco Salogni, del Pd e di Patto per Chiari green, e dai cittadini residenti che avevano sottoscritto una petizione popolare per chiedere di mantenere lo status quo, almeno fino all’aggiornamento del Pgtu. «Con profondo rammarico abbiamo appreso questa decisione che impedirà alla proposta di delibera di essere discussa nel prossimo consiglio comunale - ha commentato il consigliere Salogni - La voce di 129 persone al momento è stata zittita per logiche di parte che non condividiamo, così come la volontà, da parte di questa Amministrazione di compiere scelte amministrative senza avere una visione a 360 gradi e senza l'ausilio degli strumenti».