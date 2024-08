Il Comune contro l’abbandono dei rifiuti

Un appello alla responsabilità civica. E’ quello lanciato dal Comune di Pontoglio a seguito dell’ennesimo episodio di abbandono dei rifiuti. Così, dal Municipio guidato dal sindaco Alessandro Pozzi, hanno deciso di intervenire per cercare, ancora una volta, di arginare il fenomeno.

Sul tema, infatti, è intervenuto proprio il primo cittadino:

"In un mondo sempre più attento alla sostenibilità e alla salvaguardia dell'ambiente, è fondamentale che ciascuno di noi faccia la propria parte nella gestione dei rifiuti - ha spiegato il primo cittadino - È inaccettabile abbandonare i rifiuti, ma lo è anche inserire i rifiuti domestici non differenziati nei cestini pubblici, ideati solo ed esclusivamente per i rifiuti da passeggio, come carte di caramelle o del gelato, pacchetti di sigarette, bottigliette, eccetera. Questi comportamenti incivili non solo danneggiano il nostro ambiente, ma compromettono anche gli sforzi collettivi e le azioni già avviate per un ambiente più pulito e per un futuro migliore per le generazioni che verranno. La raccolta differenziata è uno strumento cruciale per ridurre l'impatto ambientale e promuovere una gestione consapevole delle risorse, per questo ogni cittadino ha il dovere di rispettarne le regole".