I pazzi del Rugby portano giochi e speranze ai bambini del reparto di oncoematologia del Civile.

« Pazzi di Rugby in Corsia»

Lunedì mattina l’associazione «Pazzi di Rugby» è stata all’ospedale di Brescia per una simpatica e importante iniziativa «Pazzi di Rugby in Corsia», questo il nome dell’evento che, spiegano dall’associazione, «da sette anni saliamo nel reparto di oncoematologia pediatrica all’ ospedale civile di Brescia per portare un sorriso e dei doni ai bambini presenti in reparto. Non vogliamo assolutamente applausi poiché non siamo noi assolutamente che doniamo a loro qualcosa di veramente importante, ma sono loro a donarci qualcosa di un valore inestimabile, e cioè il saper apprezzare e dare il giusto valore al nostro tempo, alla nostra vita» spiegano i volontari.

E ancora: «da loro dobbiamo solo imparare a vivere, non sopravvivere. Da loro, dai loro sguardi, dai loro occhi che sanno vedere molto di più dei nostri; dall’amore che i loro genitori e i loro nonni, sanno insegnare più di quanto noi nemmeno sappiamo. Qui impariamo il vero valore di ciò che è l’amore, amare giorno dopo giorno, mese dopo mese anno dopo anno, il tempo che loro vivono in parallelo al loro dolore indescrivibile al loro amore incommensurabile».

Donazioni

E proseguono: «se volete potete donare un piccolo regalo, un piccolo pensiero che noi porteremo volentieri a vostro nome. Per sapere quali giochi e pensieri è possibile portare contattatemi in quanto o il reparto implica un attenta selezione del materiale d'ingresso che deve essere particolarmente idoneo e c he sarà poi sottoposto a procedure di igienizzazione. Grazie a tutti voi di esserci , #insiemeportiamoladifferenza ».

Per avere informazioni si può chiamare il numero 338/ 2683879. «Se volete far sentire la vostra vicinanza potete farlo anche con un piccolo dono, un libro di fiabe per i più piccoli, o testi per i ragazzi più grandi, ogni dono sarà apprezzato e contribuirà a farli sentire meno soli. Grazie davvero di cuore del vostro tempo, e se volete presenziare seguite i nostri social, oppure chiamarci, vi informeremo sulle visite mensili che faremo». Un’altra pregevole iniziativa di questo gruppo che, da qualche anno, aiuta in vario modo la comunità.