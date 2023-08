Gussago: sempre più vicina l'apertura della nuova area camper.

Gussago: apertura in programma per la fine di agosto

L'apertura è infatti in programma per la fine del mese di agosto. L'intervento complessivo ha comportato un costo pari a 260mila euro, in parte finanziato da Regione Lombardia (per 91mila euro). L'apertura fissata alla fine del mese di agosto arriva giusta in tempo per gli eventi in programma per il periodo autunnale.

Nel dettaglio

Sono circa una decina i posti camper attrezzati, inoltre ad usufruire dell'area saranno anche i camperisti residenti per lo scarico dei reflui. Tale iniziativa ha però sollevato alcuni dubbi e perplessità in merito alla destinazione dell'area verde del Parco Muccioli.

Finalità

La finalità che l'Amministrazione comunale intende perseguire con tale realizzazione è quella di offrire ai turisti un'occasione per trascorrere del tempo all'aria aperta diventando anche punto di riferimento considerata la vicinanza a Bergamo e Brescia, quest'anno protagoniste della Cultura.