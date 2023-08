Simona Pavia: la gussaghese seconda a Miss Capitale della Cultura 2023.

Simona Pavia, secondo posto per la 19enne di Gussago

Una bellezza made in Brescia: un metro e 75, occhi marroni e capelli castani queste le caratteristiche della 19enne che ha saputo conquistare la giuria del concorso parte integrante delle selezioni per Miss Italia. Taglia 46, le sue curve e il suo sorriso l'hanno portata a conquistare il secondo posto assoluto, è inoltre la prima bresciana in graduatoria. A trionfare e quindi a conquistare il titolo di Miss Capitale della cultura 2023 è stata la bergamasca Valeria Corna.

Le bellezze bresciane

Il terzo posto è andato ad un'altra bresciana, Gabriella Bonizzardi, 19 anni da Prevalle la quale si è inoltre qualificata alla pre-finali nazionali meritandosi la fascia di Miss Sorriso Lombardia. A sfilare sulla passerella di Miss Bergamo Brescia Capitale della Cultura, allo storico locale Balzer di Piazza Dante a Bergamo, anche le bresciane Maddalena Coccoli (19 anni di Villa Carcina), Giulia Botta (20 anni di Brescia, poi eletta Miss Bellezza Rocchetta), Alice Premoli (18 anni di Manerbio), Michela Roselli (20 anni di Adro), Sinai Lagrè (18 anni di Brescia).