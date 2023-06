Guidava con la patente sospesa e senza assicurazione. All’alt intimato dagli agenti della Polizia Locale di Paratico ha provato a scappare, ma è stato fermato tra Clusane e Iseo dopo un inseguimento ad alta velocità tra le vie del Basso Sebino.

Guida con la patente sospesa e scappa all’Alt, maxi multa dopo il folle inseguimento

A finire nei guai un 21enne di Castelli Calepio che trasportava quattro coetanei, tutti di origine senegalese. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per tutte le infrazioni commesse durante la fuga. Tra sorpassi azzardati, eccesso di velocità, passaggio col semaforo rosso e guida in contromano, ha totalizzato 17 contravvenzioni per oltre 6mila euro di multa e l’equivalente di 80 punti.

E’ successo sabato sera poco dopo le 22. Gli agenti della Locale si erano appostati lungo viale Madruzza per effettuare i controlli di rito alla circolazione stradale stavano fermando una Seat Ibiza proveniente da Sarnico con cinque giovani a bordo quando il conducente, dopo aver messo la freccia per accostare, ha schiacciato il piede sull’acceleratore per tentare la fuga.

Immediatamente gli agenti si sono lanciati all’inseguimento del veicolo, prima in direzione di Capriolo, poi in zona Tengattini e infine lungo la provinciale in direzione di Iseo. La Seat procedeva a una velocità media di 130 chilometri orari, imboccando sensi unici contromano in pieno centro abitato, volando sui dossi posizionati come dissuasori di velocità, facendo sorpassi azzardati, passando con il semaforo rosso e mettendo in pericolo gli altri utenti della strada. A causa dei sobbalzi e della guida spericolata l’auto ha cominciato ad accusare i primi cedimenti a Clusane, finché, nel parcheggio del ristorante Pulcinella di Iseo, non si è fermata a causa della rottura del radiatore.

Il conducente è scappato a piedi, mentre i quattro passeggeri (tutti tra i 20 e i 22 anni residenti tra Villongo e Castelli Calepio, nella bergamasca) sono stati identificati dagli agenti della Locale. Grazie al cellulare lasciato in auto, però, gli uomini guidati dal comandate Piero de Carlo sono riusciti a risalire all’identità dell’autista, che è stato pizzicato l’indomani e chiamato in Comando a Paratico per le notifiche del caso.

Il 21enne di Castelli Calepio è stato sanzionato per guida con patente sospesa e per tutte le infrazioni al codice della strada commesse sabato sera durante l’inseguimento. Tra l’altro l’auto, con una intestazione fittizia, circolava senza assicurazione. In totale sono stati elevati a suo carico 17 verbali per oltre 6mila euro di contravvenzioni e 80 punti.

Gli agenti, che solo nell’ultimo mese hanno sequestrato nove veicoli che circolavano con l’assicurazione scaduta a Paratico, hanno chiesto anche che gli venga revocata la patente.