In auto in stato confusionale nel parcheggio del centro commerciale, soccorso un 30enne.

A Capriolo in auto in stato confusionale

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 13 in via Palazzolo a in codice giallo. Dalle prime ricostruzioni pare che un ragazzo sulla trentina si trovasse a bordo della sua auto ferma nel parcheggio del centro commerciale Gamma ma con motore acceso e aperta. Il 30enne era seduto al posto di guida con il capo rivolto verso il volante, non rispondeva ai richiami dei passanti. I Vigili del fuoco di Palazzolo sull'Oglio, una volta arrivati sul posto, hanno aperto e spento l'auto. Poco dopo sono sopraggiunti i carabinieri di Capriolo e l'ambulanza.

Allertati i soccorsi

Una volta sul posto i sanitari hanno cercato di far riprendere l'uomo che è stato poi trasportato, in un più tranquillizzante codice verde in ospedale per gli opportuni accertamenti del caso.

In evidenza un'immagine creata con l'intelligenza artificiale.