Ci avevano già provato a ottobre, ma in quel caso il colpo era andato in fumo, lasciando comunque dietro una scia di danni. Questa settimana, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre, i ladri hanno nuovamente preso di mira il supermercato Conad di Chiari e, stavolta, il furto è riuscito.

Furto al Conad di Chiari: presa la cassaforte

Come riporta il settimanale Chiari Week (in edicola da oggi, venerdì 1 dicembre), i banditi si sono introdotti nell’edificio forzando la porta antipanico e sono andati dritti verso il loro obiettivo, ossia la cassaforte, che è stata asportata. Sul posto, per le indagini di rito, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari, alla ricerca di eventuali indizi utili a identificare i colpevoli. Il bottino sarebbe ingente, intorno ai 50mila euro.

Fenomeno diffuso

Nei mesi scorsi altri supermercati a marchio Conad hanno subito delle incursioni (è il caso, ad esempio, di Cologno al Serio, nella Bergamasca), più o meno con le stesse modalità. Quello dei furti è un fenomeno in ascesa su tutto il bresciano, nonostante l’intensificazione dei controlli e delle pattuglie in servizio, soprattutto in fascia serale.