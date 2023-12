Furto aggravato in abitazione: arrestata una coppia a Rovato. L’operazione è stata effettuata martedì 5 dicembre dalla Polizia locale. Nella mattinata di mercoledì 6 dicembre i due giovani, 27 anni lei e 30 lui, sono stati processati per direttissima. Entrambi sono stati rimessi in libertà.

Furto aggravato in abitazione: arrestata una coppia a Rovato

Tutto è partito, martedì mattina, dalla segnalazione di un cittadino, che ha notato una coppia di giovani uscire con fare sospetto da un'abitazione. Dalla sua descrizione, molto accurata, gli agenti della Polizia locale di Rovato sono riusciti a identificarli in due persone già note per altri fatti. Di conseguenza, li hanno attesi presso l'abitazione in cui risiedono, ospiti di un rovatese. Alla vista della pattuglia, i due, lei classe 1996 originaria di Sarnico, lui classe 1993 tunisino irregolare in Italia, hanno tentato di scappare, ma sono stati fermati. Gli agenti li hanno intercettati ancora in possesso della refurtiva che è stata sequestrata

Processati per direttissima

In possesso dei due giovani è stato trovato un bottino cospicuo: un rolex, monili d'oro, bottiglie di vino, occhiali griffati e pure le chiavi di una Land Rover (forse con l'obiettivo di tornare per prendersi anche quella). Processati per direttissima, il giudice ha convalidato gli arresti ma li ha rimessi entrambi in libertà. Per la ragazza non è stata disposta nessuna misura, mentre il giovane ha l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.