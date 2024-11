Furti al Santuario, presi i ladri

Furti al Santuario di Bagnolo Mella, presi i due ladri.

Hanno un volto i due ladri, autori dei furti al Santuario di Bagnolo Mella. Alla fine del mese di giugno 2024 e di luglio 2024, il Comando Polizia locale ha ratificato due denunce per furto tentato e consumato ad opera di ignote persone che si erano impossessate delle offerte fatte dai fedeli al Santuario della Stella di Bagnolo Mella. Acquisite le immagini delle telecamere presenti all’interno del luogo sacro a difesa da tali azioni, l’indagine è giunta a dare un volto a queste persone e a trovare il veicolo utilizzato per detti furti.

Il modus operandi

La tecnica utilizzata è nota alle forze dell’ordine in quanto per prelevare alcune banconote senza “forzare” i contenitori delle offerte, veniva utilizzato un metro allungabile di alluminio come prelievo del denaro direttamente dal foro di ingresso.

Inoltre, le persone dedite a tali azioni si presentavano sempre in coppia in quanto uno si piazzava all’ingresso e l’altro con fare veloce e preciso si appropriava del denaro. Appena poi entrava qualcuno subito entrambi si prodigavano come fedeli in preghiera.

Le persone individuate e denunciate all’Autorità Giudiziari di Brescia sono due persone un uomo classe 1958 natio a Crotone e l’altro classe 1969 natio di Napoli (entrambi residenti nel veronese).