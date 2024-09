Atti vandalici al supermecato Conad e alla Farmacia: ingenti i danni.

Atti vandalici a Bagnolo

Bagnolo Mella ancora preda dei vandali. Armato di spranga, un uomo, nei giorni scorsi ha colpito a più riprese le vetrate del supermercato Conad e del distributore automatico della Farmacia.

Prese di mira la Farmacia e Conad

Un nuovo incredibile atto di vandalismo, che si è verificato di notte, nei giorni scorsi. Con una furia inspiegabile e preoccupante l'uomo (presumibilmente ubriaco, visto che aveva con se delle bottiglie di alcolici) ha distrutto le vetrate della Conad e del distributore della Farmacia.

O, per meglio dire, quelle della Conad le ha semidistrutte, visto che comunque il supermercato è donato di vetri antisfondamento.

Un episodio preoccupante

Un episodio però preoccupante, che rimette al centro del problema la sicurezza e i tanti episodi di violenza e vandalici che in paese si ripetono.

Sul fatto c'è un indagine in corso da parte dei Carabinieri, mentre nel frattempo le due attività hanno sistemato le vetrate rotte, con i danni che sono stati davvero ingenti.

La speranza è che episodi del genere non si ripetano più, ma parlando di violenza e atti vandalici, come dimenticare quanto avvenuto qualche settimana fa con l'aggressione al bar in piazza (al Caffà della Piazza) e l'auto, ferma al parcheggio, vandalizzata per un regolamento di conti.