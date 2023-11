Furgone si schianta in A35 , autista e passeggero sbalzati fuori dall'abitacolo.

Furgone si schianta in A35

Attimi di apprensione quelli vissuti nelle prime ore di questa mattina (martedì 28 novembre 2023) in A35. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 5 in prossimità della barriera di Chiari Est.

Sbalzati fuori dall'abitacolo

Stando alle prime ricostruzioni il furgone ha impattato contro la cuspide a destra e poi si è schiantato a sinistra contro la struttura. Coinvolte due persone, il forte impatto li ha fatti sbalzati fuori dall'abitacolo. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze e due automediche. Fortunatamente le condizioni dei due ragazzi coinvolti non sembrano destare preoccupazione, la missione è stata infatti declassata a codice giallo.