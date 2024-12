Full, trovato morto a 25 metri di profondità il cane bloccato in una grotta a Sulzano.

Tragico epilogo a Sulzano: Full non ce l'ha fatta

Ha avuto purtroppo un tragico epilogo la vicenda che ha visto al centro il cane Full, bloccato in una grotta a Sulzano da sabato 10 dicembre 2024.

Il ritrovamento a 25 metri di profondità

I soccorritori che non hanno mai smesso di cercare l'animale, hanno fatto il possibile per salvargli, ieri sera (domenica 15 dicembre 2024) lo hanno trovato senza vita ad una profondità di 25 metri. Ben tredici metri in più rispetto alla posizione di partenza.

In particolare è stato ritrovato al di là di una strettoia dove si trova un altro pozzo. Tra le ipotesi quella secondo cui il cane sia caduto, complice anche la mancanza di luce all'interno della grotta, riportando così delle ferite che si sono rivelate fatali. Ora sulla grotta è stata messa una grata.