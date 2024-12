In corso le ricerche del cane Full finito in una grotta, soccorritori a 12 metri di profondità.

Cane Full: ricerche tutt'ora in corso

Proseguono anche nella giornata di oggi (giovedì 12 dicembre 2024) le ricerche ed il soccorso di Full, il cane che nella serata di sabato 7 dicembre 2024 è caduto in una cavità ipogea in via Nistisino a Sulzano.

A 12 metri di profondità

L'ultimo aggiornamento da parte dei Vigili del Fuoco evidenzia come i soccorritori siano riusciti a raggiungere una profondità di circa 12 metri. In particolare al momento gli stessi stanno cercando di liberare un meandro che conduce ad una cameretta un po’ più ampia, allargando la cavità con una demolizione delle pareti della cavità con attrezzature alimentate dall’alto. Nel corso della giornata il personale dei Vigili del Fuoco utilizzerà un' ulteriore telecamera da ispezione.