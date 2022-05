l'incidente

Con la primavera e il ritorno dei motociclisti lungo le strade del lago purtroppo sono ricominciati anche gli incidenti sulle vie più battute dai centauri

Una moto e un'auto si sono scontrate in via Silvio Bonomelli, a Iseo, lungo la strada che porta a Polaveno. Per fortuna, nonostante il forte impatto e lo spavento, il biker non ha riportato lesioni gravi.

Frontale tra un'auto e una moto sulla Iseo-Polaveno

E' successo alle 18 circa. Sul posto si sono immediatamente recati i soccorritori della Croce rossa di Iseo con l'ambulanza, gli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale del Sebino orientale e i carabinieri di Marone. Stando alle ricostruzioni, un 26enne stava procedendo in direzione Iseo in sella alla sua due ruote quando si è scontrato con il veicolo che proveniva dal senso opposto. L'impatto lo ha sbalzato a terra, ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi. Stando ai dati forniti da Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, il giovane è stato portato in ospedale in codice giallo.