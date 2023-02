L’associazione di promozione sociale e sportiva dilettantistica Gruppo San Giovanni ha firmato l’atto di cessione gratuita al Comune di Chiari (per 99 anni) dell’area di sua pertinenza per avviare la rigenerazione urbana della località.

Firmato l'accordo: parte la riqualificazione del San Giovanni

Nello specifico si tratta di 1.263,52 metri quadri per la realizzazione di un parcheggio, a cura e spese del Comune di Chiari, con la possibilità del San Giovanni di usufruirne sia nell’orario scolastico, sia per le celebrazioni delle Messe, delle Sagre in onore al Santo Patrono o ad altri eventi ricreativi o culturali organizzati dall’associazione stessa.

Una firma storica che permetterà finalmente di intervenire in un luogo che necessitava da tempo di una importante riqualificazione viaria.

Infatti, in seguito all'approvazione della delibera in Consiglio Comunale (ottobre 2022) e alla stesura del relativo atto notarile, è stata sancita l’acquisizione gratuita da parte del Comune dei terreni dell’area.

Valorizzazione del territorio

Un passaggio fondamentale per la riuscita dell’intero programma di valorizzazione dell’abitato di San Giovanni dove – oltre al parcheggio ed alla variante alla ciclovia dell’Oglio – è prevista la sistemazione degli accessi della Scuola Materna San Giovanni e la realizzazione di un nuovo viale alberato con due rotatorie alle due sue estremità.

Insomma, l’intervento a San Giovanni sarà estremamente significativo, dato che non si limiterà alla realizzazione di un parcheggio per la Scuola Materna, ma intende rivisitare l’intero abitato con una serie di interventi di riqualificazione urbana che porteranno proprio quell’abitato ad essere la tappa preferenziale del nuovo percorso ciclopedonale che collegherà la Città di Chiari al Parco Regionale dell’Oglio, proprio lungo via Rudiano e San Giovanni.

Oltre a ciò, verrà realizzata la variante di via Prepositura, con l’immissione nella rotatoria sui terreni di prossima acquisizione dall’Istituto Diocesiano per il Sostentamento del Clero, col quale parallelamente è stato trovato un altro importantissimo accordo. Infatti, si avrà così la totale risoluzione di una vicenda decennale.

L'intervento del sindaco

Sul tema è intervenuto il primo cittadino, Massimo Vizzardi.