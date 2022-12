Finisce nel fosso con la carrozzina sulla quale è costretto, paura in mattinata

Attimi di apprensione questa mattina (mercoledì 28 dicembre 2022) a Pontevico.

Finisce nel fosso con la carrozzina

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 7 in via Cavalieri di Vittorio Veneto

Dove si è verificato

Sul posto i Vigili del Fuoco da Brescia

Un uomo di 69 anni si trovava sulla carrozzina elettrica quando, per cause ancora da verificare, è precipitato nel fosso. Fortunatamente nel giro di pochissimo è stato lanciato l'allarme: ad intervenire sul posto due ambulanze e la Polizia Stradale oltre ai Vigili del Fuoco da Brescia

Tempestivamente sono stati allertati i soccorsi

La tempestiva chiamata ai soccorsi ha impedito all'uomo di permanere per lungo tempo nelle gelide acque del fosso: i Vigili del Fuoco lo hanno infatti tratto in salvo e portato sull'ambulanza. La missione è stata declassata da codice rosso a codice giallo: è stato così trasportato alla Poliambulanza per gli opportuni accertamenti del caso.