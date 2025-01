Fiamme a Rovato: incendio in un magazzino edile.

Incendio

Questa mattina, domenica 19 gennaio, verso le 11 è divampato un incendio in via Prandelli, nella frazione Duomo. Sul posto almeno cinque mezzi dei Vigli del Fuoco provenienti da più distaccamenti (Chiari, Palazzolo, Brescia e Orzinuovi), Polizia stradale e Carabinieri della compagnia di Chiari oltre ad un'ambulanza da Travagliato, allertata in via precauzionale. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso ma il peggio sembrerebbe essere passato.

In base a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine pare che l'incendio sia divampato da un magazzino edile dove erano presenti delle cataste di legna, le fiamme hanno intaccato delle tubazioni innescando una colonna di fumo nero.

Intervento

I proprietari del magazzino sono intervenuti tempestivamente nel tentativo di spegnere le fiamme e questo ha arginato il rogo che si è limitato ad una porzione di capannone, senza intaccare i mezzi di lavoro che c'erano all'interno.