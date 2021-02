Feste abusive e divieti non rispettati, fioccano le multe e arriva anche la chiusura per un bar

Controlli a tappeto nel fine settimana: fioccano multe e un bar viene chiuso per cinque giorni.

Controlli a tappeto nel fine settimana

I militari della Compagnia Carabinieri di Verolanuova nel fine settimana durante i controlli per il rispetto alla normativa di contrasto alla diffusione del COVID-19 hanno sanzionato in totale 20 persone e chiuso un bar. Nello specifico a Offlaga e Quinzano d’Oglio sono intervenuti su segnalazione per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica. I militari entrati rispettivamente in un appartamento ed in un magazzino hanno costatato lo svolgimento di una festa e proceduto alla sanzione per 400 euro dei 15 partecipanti in totale tutti in violazione del dpcm dello scorso gennaio, poiché nella fascia oraria 5-22 si spostavano verso una abitazione privata oltre i limiti di due persone che creavano assembramento.

Chiuso un bar a Villachiara

A Villachiara invece un bar è stato chiuso provvisoriamente per cinque giorni, in attesa di provvedimento definitivo del Prefetto di Brescia, in quanto all’atto del controllo i militari hanno costatato che i proprietari servivano da bere all’interno dell’esercizio oltre le 18. Nella circostanza venivano sanzionati oltre al proprietario anche quattro avventori per violazione del dpcm.