Femminicidio Fantoni, a dicembre il processo.

Si aprirà lunedì 14 dicembre 2020 il processo per il femminicidio di Francesca Fantoni, la giovane donna uccisa brutalmente a Bedizzole nel gennaio scorso per mano del 32enne Andrea Pavarini che dovrà rispondere di pesantissimi capi d’accusa quali l’omicidio volontario, lo stupro e di diverse aggravanti quali le condizioni di fragilità della donna e la brutalità dell’aggressione.

Violenza sulle donne

Un processo che cade a poche settimane di distanza dalla ricorrenza del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne e che ben rappresenta un tema su cui l’Italia (e con essa il mondo) dista ancora molto da quella parità di diritti e di libertà di cui si anela il raggiungimento.

Inchiesta chiusa

La Procura, nell’ottobre scorso, aveva chiuso l’inchiesta sul delitto di Francesca Fantoni avvenuto a Bedizzole il 25 gennaio scorso. Ad Andrea Pavarini vengono contestati omicidio volontario e violenza sessuale, entrambi con l’aggravante della crudeltà. La 39enne sarebbe stata colpita da pugni e calci al volto che le avrebbero procurato fratture, contusioni e ferite e sarebbe poi stata strozzata con violenza. La crudeltà però emerge anche dalla violenza sessuale: oltre agli slip strappati c’è anche il ricorso ad un oggetto di plastica che hanno lasciato segni sul corpo già devastato dalla violenza. Il tutto aggravato dal fatto che Pavarini abbia agito in un luogo appartato e scarsamente illuminato, in modo che Francesca non potesse difendersi.

Perizia psichiatrica

La perizia psichiatrica di Andrea Pavarini aveva stabilito che fosse in grado di intendere e di volere al momento del fatto e fosse in grado di prendere parte al processo giudiziario.