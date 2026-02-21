A Chiari i ladri hanno tentato di entrare sfondando la vetrata, ma sono scappati a mani vuote. Va a segno invece il raid alla comunale di Travagliato

Un’incursione e un tentato colpo, nel cuore della notte: nel mirino la farmacia comunale di Chiari e quella di Travagliato, attiva nel complesso de La Cupola, da dove la banda da ladri è fuggita con il fondo cassa.

Farmacie nel mirino: i ladri colpiscono a Chiari e Travagliato

A Chiari i ladri hanno colpito prima della mezzanotte, l’obiettivo era la Farmacia comunale di via Mazzini, a pochi passi dall’ospedale. I malviventi hanno provato a entrare nei locali sfondando la vetrina ma, probabilmente disturbati dall’allarme scattato immediatamente, sono fuggiti a mani vuote.

Poco dopo nel mirino è finita la Farmacia Comunale La Cupola di Travagliato, all’interno del complesso commerciale di via A. Moro. Qui i ladri hanno forzato la porta laterale della struttura, per poi introdursi all’interno e mettere le mani sull’incasso giornaliero: si parla di un bottino di circa 2.500 euro.

I carabinieri della Compagnia di Chiari hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e avviato le indagini per risalire – ed eventualmente collegare – ai responsabili. Sembra che si tratti della stessa banda: 4 persone con volto travisato e guanti, che avrebbero attraversato il territorio a bordo di una Alfa Stelvio.

I precedenti

Non c’è pace per le farmacie. La notte tra lunedì 9 e martedì 10 i ladri hanno fatto irruzione nei locali della Farmacia Ceccon di Ospitaletto, dove avevano rubato oppiacei e i soldi della cassa. A gennaio, invece, era toccato alle farmacie Santa Rita di Villa Pedergnano (Erbusco) e Danesi a Timoline. Andando indietro di pochi mesi, la scia si allunga. Lo scorso novembre, tra Erbusco e Rovato, due esercizi erano finiti nel mirino dei ladri nella stessa serata, con modalità simili: danni ingenti, ma bottino nullo o limitato. A fine dicembre, invece, una “spaccata e fuga” aveva fruttato circa 5mila euro alla Farmacia comunale di Castrezzato.