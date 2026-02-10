Ospitaletto, furto alla Farmacia Ceccon: ladri in fuga con oppiacei e il fondo cassa

E' il terzo furto dal 2019: due anni fa il titolare, Claudio Ceccon, si era trovato faccia a faccia con un malvivente

Nuovo colpo alla Farmacia Ceccon di Ospitaletto: l’attività, collocata nel complesso commerciale Italmark di via Padana Superiore, ancora una volta è stata presa di mira dai ladri, che nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 febbraio 2026 hanno fatto irruzione nella struttura rubando diversi prodotti e il fondo cassa.

Le telecamere di video sorveglianza hanno ripreso i due ladri in azione, ma non è escluso che ci fosse un terzo complice ad attenderli poco lontano. Hanno colpito alle 3.30, con il volto travisato e i guanti sulle mani. Prima, con dei rami, hanno bloccati gli accessi al parcheggio del complesso, per ostacolare l’intervento delle Forze dell’ordine. Poi hanno forzato la porta d’ingresso secondaria, riservata ai fornitori, con un’accetta: mentre uno di loro faceva il palo sulla soglia, l’altro si è introdotto all’interno della farmacia.

“Sapevano esattamente dove andare, uno di loro si è diretto subito al bancone dove ha prelevato le casse con i soldi rimasti: poi hanno rubato dei blister di monete custoditi in un cassetto degli uffici e divelto l’anta dell’armadio dove erano custoditi i farmaci stupefacenti, come la morfina e altri oppiacei”, ha raccontato Claudio Ceccon, che dal 2019 gestisce l’attività assieme alla figlia. Per loro purtroppo, i furti non sono una novità. «Da quando abbiamo aperto è il terzo episodio: nei 2024 avevano tentato di entrare ma non ci sono riusciti; sei mesi dopo, mentre ero di turno per la notte, me ne sono trovato uno faccia a faccia».

Il tutto è durato 13 minuti. I ladri hanno caricato la refurtiva su una carriola che avevano con sé e si sono allontanati prima dell’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Chiari, avvisati dai titolari che nel frattempo erano stati svegliati dall’allarme. Il furto è stato prontamente denunciato: tra fondo cassa e farmaci, il bottino stimato si aggira attorno ai 5mila euro.