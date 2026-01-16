Ennesimo furto in farmacia in Franciacorta. A poche ore di distanza dal colpo avvenuto nella notte tra mercoledì 14 e giovedì 15 gennaio, i ladri hanno colpito di nuovo, questa volta nella frazione erbuschese di Villa Pedergnano.

Ennesimo furto in farmacia: stavolta i ladri hanno colpito a Erbusco

Il colpo è avvenuto intorno alle 4.45, nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 gennaio 2026, alla farmacia Santa Rita di via Trieste. I banditi hanno infranto il vetro della porta utilizzando un tombino, poi si sono rapidamente introdotti nel negozio dal quale hanno sottratto il fondo cassa. Sul posto è intervenuta prima la vigilanza privata e successivamente i carabinieri del Norm della Compagnia di Chiari. I ladri sono riusciti a darsi alla fuga a piedi, ma le indagini proseguono a tutto campo. Gia nel corso della giornata di venerdì il vetro è stato riparato, per consentire al negozio di svolgere regolarmente la sua attività. Resta, ovviamente, l’amarezza per l’episodio avvenuto e per i danni subiti.

Solo poche ore prima, un altro colpo a Corte Franca

Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, i ladri sono entrati in azione a Corte Franca, prendendo di mira la Farmacia Danesi, nel centro del paese, a Timoline. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chiari, allertati dopo la scoperta dell’effrazione. Dalla visione delle immagini di videosorveglianza è emerso che ad agire sarebbero stati due soggetti, entrambi travisati. Dopo aver forzato la saracinesca e la porta d’ingresso, i malviventi si sono introdotti all’interno dell’esercizio commerciale. L’obiettivo? I soldi lasciati in cassa; il bottino ammonterebbe a circa 3mila euro. L’allarme, pur essendo presente, non sarebbe entrato in funzione.

Farmacie nel mirino dei ladri

L’episodio si inserisce in una scia di furti e tentativi di colpo che negli ultimi mesi hanno preso di mira diverse farmacie del territorio. Lo scorso novembre, tra Erbusco e Rovato, due esercizi erano finiti nel mirino dei ladri nella stessa serata, con modalità simili: danni ingenti, ma bottino nullo o limitato. A fine dicembre, invece, una “spaccata e fuga” aveva fruttato circa 5mila euro alla Farmacia comunale di Castrezzato.