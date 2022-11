Farmacie nel mirino dei ladri, due colpi in una notte

Farmacie nel mirino dei ladri, è successo tra lunedì 21 e martedì 22 novembre 2022 a Cellatica e Gussago.

Farmacie nel mirino dei ladri, due in una notte

Una doppia incursione, la prima verificatesi intorno alle 3 di notte ed ha visto al centro la farmacia Zanni in piazza Martiri della Libertà a Cellatica. In questo caso si è trattato solo di un tentativo di rapina (non andato a buon fine) il quale però ha comportato comunque delle conseguenze. I ladri hanno quindi pensato di spostarsi puntando ad un'altra farmacia, ad essere presa di mira questa volta è stata la farmacia Tomasoni di viale Italia a Gussago.

Scatta l'allarme

Anche in questo caso il colpo, pur essendo andato meglio del precedente, non è andato benissimo: i ladri prima di entrare nella farmacia hanno staccato la corrente del palazzo, operazione che però ha fatto scattare l'allarme. I malviventi non si sono lasciati intimorire decisi a portare a casa il bottino, sono così entrati in farmacia riuscendo a recuperare il denaro presente nella cassa.