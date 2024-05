False assicurazioni online, la Polizia Locale di Orzinuovi è riuscita a rintracciare il truffatore che ha «fregato» un automobilista.

False assicurazioni online, beccato il truffatore a Orzinuovi

L’operazione è iniziata diverse settimane fa, durante un controllo di Polizia stradale sul territorio di Orzinuovi quando gli agenti hanno fermato e sanzionato un veicolo privo di copertura assicurativa. Esterrefatto l’automobilista che si è detto all’oscuro. Il conducente, infatti era del tutto convinto di essere in regola con gli obblighi assicurativi e ha raccontato di aver acquistato la polizza assicurativa per responsabilità civile via internet.

Scoperto l’inganno, la vittima ha presentato querela facendo così partire l’attività d’indagine che ha ripercorso l’accaduto. La Polizia Locale di Orzinuovi si è perciò messa al lavoro con il materiale presentato dalla vittima ignara di essere stata raggirata ed è riuscita ad individuare un soggetto dedito a truffe dell’assicurazione online, individuando tramite i movimenti bancari dell’indagato un’altra ventina di persone truffate in tutta Italia.

Nello specifico, il malvivente si è servito dei più noti motori di ricerca online, sui quali ha attivato la pubblicità della finta assicurazione. Il responsabile del reato, quindi, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.

I consigli anti- truffa

Ma ecco quali sono i consigli anti truffa, per evitare di cadere nella rete dei furbetti.

«Alla luce di questi fatti, la Polizia Locale invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione nel ricercare, mediante i più noti motori di ricerca, assicurazioni online attendibili, certe ed effettivamente esistenti in quanto, talvolta, dietro ad alcuni annunci, possono celarsi malintenzionati che hanno come unico scopo quello di truffare le persone - hanno fatto sapere dall’ente orceano - A tal proposito, per una completa conoscenza delle imprese assicuratrici operanti in Italia, è sempre possibile consultare il sito online dell’IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni».