Ex vicesindaco travolto e ucciso da un'auto sulle strisce pedonali

Travolto da un'auto all'incrocio: soccorso sul posto, non ce l'ha fatta. È morto così martedì mattina Giuseppe Rossi, 83 anni, ex vicesindaco e assessore a fine anni Duemila a Romano di Lombardia, nella Bassa bergamasca.

L'allarme, riporta PrimaTreviglio.it, è scattato pochi minuti prima delle 11 quando l'83enne è stato travolto da un'auto all'altezza dell'incrocio tra via don Matteo Alberti e le Cerchie, la circonvallazione interna della cittadina a pochi chilometri dall'Oglio, mentre attraversava sulle strisce pedonali.

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce rossa di Martinengo e un'automedica in codice rosso. Le condizioni dell'uomo, però, sono subito parse disperate e nonostante i tentativi dei soccorritori è spirato poco dopo.

Secondo una prima ricostruzione la vittima stava attraversando la strada, sulle strisce pedonali, quando è stata colpita violentemente da una Renault Scenic, condotta da una donna rimasta visibilmente sotto choc per quanto accaduto, che procedeva verso piazza Locatelli dopo aver superato l'oratorio San Filippo Neri. L'impatto è stato violentissimo. I soccorritori sono riusciti a disporre il trasferimento in ambulanza in codice rosso, ma Rossi è deceduto durante il trasporto.

Sul posto anche gli agenti della Polizia locale del Distretto della Bassa bergamasca orientale per i rilievi del caso. La scorsa settimana un altro incidente, avvenuto nello stesso punto e con le stesse modalità, aveva coinvolto una donna che si era procurata la frattura del femore.