Sono stati colpiti da un masso lanciato da un folle, dal cavalcavia di via Genesio, sulla tangenziale sud di Chiari. Una coppia di trentenni che stava tornando a casa è fortunatamente rimasta illesa, ma domenica sera sarebbe potuta andare molto peggio.

Sassi lanciati dal cavalcavia: colpita auto in corsa

Tragedia sfiorata. Almeno questa volta, non è un cliché abusato, ma descrive perfettamente l'esito di un assurdo e pericolosissimo gesto criminale perpetrato da un uomo, ancora senza volto. Sull'accaduto indagano ora i carabinieri della Compagnia di Chiari, che stanno cercando di identificare il responsabile.

Tutto è avvenuto attorno alle 21.30 di domenica. La coppia di trentenni clarensi rientrava da Brescia e percorreva in direzione ovest la tangenziale della città. Lui al volante dell’auto, lei al posto del passeggero anteriore. Arrivati all'altezza del cavalcavia di via San Genesio, la ragazza ha notato sul ponte l'ombra di un uomo incappucciato. Si sporgeva in avanti in corrispondenza del punto in cui il guard rail della strada che passa sopra la tangenziale non è più protetto da una alta rete metallica, e ha lanciato un sasso.

Tragedia sfiorata

Fortunatamente, nel frattempo, lui aveva notato altri sassi sulla strada e virando a sinistra ha evitato che quello appena lanciato finisse sul parabrezza. Infatti, ad essere centrato è stato solo lo specchietto dal lato del passeggero, andato completamente distrutto, mentre la carrozzeria è rimasta segnata all'altezza della ruota.

La denuncia

I fatti sono stati segnalati immediatamente alle Forze dell'ordine e il giorno dopo è stata sporta denuncia. Allertata anche l'Amministrazione comunale.

L'articolo completo sul ChiariWeek in edicola questa mattina, venerdì 8 dicembre.