Amara Kante: raccolta fondi per rimpatriare la salma del 25enne vittima della strada.

Amara Kante: una raccolta fondi per il ritorno in patria della salma

Ha perso la vita a seguito di un terribile schianto avvenuto poco prima delle 6 del mattino di martedì 5 dicembre 2023 all'altezza di Cinisello Balsamo nel milanese. Originario della Costa d'Avorio, da sette anni viveva a Nuvolento insieme alla moglie. In questo momento di grande dolore gli amici più cari così come i compagni di squadra e i dirigenti delle società di calcio nelle quali militava stanno organizzando una raccolta fondi per favorire il rimpatrio ma anche per sostenere economicamente la giovanissima moglie. Resta ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro: dalle prime ricostruzioni pare che fosse alla guida del suo camion nella mattinata di martedì quando, per cause ancora da accertare, ha impattato con grande violenza contro un pilone di cemento in A4 subito dopo la barriera di Milano Est all'uscita di Cinisello Balsamo - Sesto San Giovanni.

Il ricordo da parte del mondo del calcio

Il calcio era la sua grade passione e proprio il mondo del calcio lo ricorderà domenica 10 dicembre 2023. Roè Volciano e Serle, le sue due ultime squadre, hanno annunciato una raccolta fondi e un minuto di silenzio per domenica. Ad unirsi anche Benaco Salò, Fornaci, Bettinzoli e Gavardo.