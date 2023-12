Amara Kante, il 25enne vittima della strada verrà ricordato sui campi di calcio della Seconda categoria.

Amara Kante: il ricordo sui campi di calcio

Il giovane camionista e calciatore dilettante di talento si è spento martedì 5 dicembre 2023 all'alba in un incidente sulla A4. Ancora non si conosce con esattezza la data dei funerali. Di certo verrà ricordato sui campi di calcio della Seconda categoria, campi che aveva avuto modo di vivere da vicino in questi anni. In particolare domenica 10 dicembre 2023 verrà osservato un minuto di silenzio a Rezzato in occasione della partita tra San Carlo e Roé Volciano; giovedì 14 dicembre 2023 invece il ricordo sarà a Serle.

Il sinistro

Il 25enne era alla guida del suo camion nella mattinata di martedì quando, per cause ancora da accertare, ha impattato con grande violenza contro un pilone di cemento in A4 subito dopo la barriera di Milano Est all'uscita di Cinisello Balsamo - Sesto San Giovanni.

Al momento il corpo del ragazzo riposa in provincia di Milano, atteso nelle prossime ore il nulla osta per la sepoltura. Probabile che venga poi trasferito nel suo paese d'origine, la Costa d'Avorio.