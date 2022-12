Ex sindaco deceduto alle Maldive, il giorno dell'addio

Si terranno domani (venerdì 2 dicembre 2022) i funerali dell'ex sindaco di Montisola Pietro Giuseppe Ziliani (64 anni) deceduto alle Maldive lo scorso 7 novembre 2022.

Ex sindaco deceduto alle Maldive, numerose persone attese per l'addio

Sono numerose le persone attese per dare l'ultimo saluto ad un uomo che è stato sindaco oltre che punto di riferimento politico e umano importante. Ziliani si trovaa in vacanza quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. Solo dopo oltre venti giorni la comunità potrà finalmente tributare il suo saluto. La salma rientrata in Italia riposa nella struttura funeraria Frontelago a Sale Marasino dopo essere atterrata da Malpensa martedì 29 novembre 2022.

Punto di riferimento per la comunità

Originario di Darfo Boario Terme a Montisola aveva rivestito la carica di primo cittadino dal 2009 al 2014, era stato inoltre presidente della Navigazione Lago d'Iseo. Dal 2014 fino alle sue dimissioni aveva inoltre ricoperto la carica di consigliere di minoranza nel gruppo Insieme per Montisola.

L'ultimo saluto

I funerali sono in programma per domani nella chiesa parrocchiale San Zenone alle 15 con partenza dalla casa funeraria alle 14.55. A piangerlo la moglie Orianna, il fratello Mario. Per volontà della famiglia niente fiori ma offerte ai volontari del 118 di Monte Isola.