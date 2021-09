Un altro colpo messo a segno nella sede di via Zanardelli.

Ennesimo furto nella sede dei Pensionati

Un altro colpo nella sede dei Pensionati di Palazzolo, situata nel parco della bellissima Villa Kupfer. Non è il primo caso e i volontari, guidati dal presidente Aldo Micheloni, sono stanchi e profondamente amareggiati. I delinquenti sono entrati in azione nel cuore della notte e questa volta sono passati dalla porta sul retro. Per intenderci quella che porta al magazzino del circolo. "Hanno rubato un telefono cellulare e hanno bevuto qualche birra - ha spiegato il presidente, che questa mattina è stato dai carabinieri per sporgere querela - Siamo molto dispiaciuti e arrabbiati più che altro per i danni. Anche perché qui di soldi ce ne sono davvero pochi". Sul posto sono intervenuti sia i vigili sia i tecnici del Comune di Palazzolo.