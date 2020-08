Ancora un furto all’oratorio di San Rocco a Palazzolo. Il fatto è avvenuto ieri.

Ennesimo furto all’oratorio: in manette un 29enne

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Chiari, a seguito segnalazione giunta sul NUE112, sono intervenuti presso l’oratorio “San Paolo in San Rocco” poiché era stato segnalato un furto. I militari all’arrivo sul posto hanno incrociato un 29nne di Pontoglio, pregiudicato per reati contro il patrimonio e arrestato la vigilia di ferragosto dai carabinieri di Castrezzato per un furto presso una farmacia Sant’Anna a Pontoglio. In questo caso il giudice gli aveva dato l’obbligo di dimora. Il giovane fermato è stato trovato in possesso di 36 euro sottratti dalla cassa del Bar dell’oratorio dove si era introdotto forzando la porta d’ingresso. Il denaro è stato subito restituito al legittimo proprietario. I carabinieri hanno quindi tratto in arresto l’uomo per il reato furto aggravato. Sottoposto a rito direttissimo il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto gli arresti domiciliari.

Altri furti

Questo è il terzo colpo all’oratorio di San Rocco nel giro di pochi giorni. Ma anche gli altri oratori del paese sono stati visitati da qualche malvivente. Ma non solo. Sempre a Palazzolo un uomo ha fatto rubato al bar delle piscine (due volte), ai Pensionati e a un bar della città. Indagano i carabinieri per capire se ci sia qualche collegamento tra i vari furti.