Raffica di furti a Palazzolo: preso di mira da un ladro in bicicletta anche un bar

Il Dulcamara Cafe è stato preso di mira dai ladri. O meglio, da un ladro in bicicletta che si è introdotto nel locale sfondando la vetrina per poi portare via il cassetto del registratore di cassa.

Furti a Palazzolo: bar preso di mira da un ladro in bicicletta

Questa notte, era da poco passata la mezzanotte, il ladro è arrivato in bicicletta, ha sfondato la vetrina, si è introdotto nel bar e ha strappato il cassetto col fondo cassa (circa 200 euro) per poi andarsene in sella alla sua bicicletta rossa. Ha portato via poche centinaia di euro, ma ha creato danni per migliaia di euro. La scorsa settimana c’è stato un furto anche all’oratorio Sacro Cuore e nei pressi della struttura era stata notata proprio una due ruote a pedali dello stesso colore. Che sia lo stesso ladro?

Indagano i carabinieri

Sugli episodi stanno indagando i carabinieri della Stazione di Palazzolo. Dai video delle telecamere del bar preso di mira questa notte si vede il volto del ladro, che è entrato coprendosi solo naso e bocca con la mascherina.