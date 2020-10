È accaduto poco dopo le 10 in via Vincenzo Monti

Elisoccorso a Verolanuova: precipitato un uomo

Dalle prime informazioni di chi era presente sul posto, pare che un 67enne verolese, sia stato vittima di una caduta da una scala all’interno della propria abitazione, sita in via Monti.

La chiamata ai soccorsi è partita alle 10.07 in codice rosso sul posto sono stati inviati l’elisoccorso della base Hems di Brescia, l’ambulanza dell’Anc di Gambara, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere dell’Asst del Garda.

Presenti anche i Carabinieri del comando di Verolanuova per ricostruire la dinamica dei fatti e la Polizia Locale di Verolanuova per coordinare la viabilità su via Petrarca e favorire l’intervento dei mezzi di soccorso. L’eliambulanza bresciana è infatti atterrata nel Parco Giochi adiacente via Ugo Foscolo, a pochi metri dal luogo dell’evento.

L’eliambulanza è decollata alle 10.50 circa con a bordo il paziente che è stato trasferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato accettato in Pronto Soccorso poco dopo le 11.