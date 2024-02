Ladri in azione al bar del parco Nocivelli e al nido Morelli

Un risveglio amaro per i gestori del bar e per le maestre dell'asilo che hanno dovuto fare i conti con una spiacevole intrusione.

Il bar del parco Nocivelli

Da una prima ricostruzione sembra che i malviventi abbiano prima preso di mira i distributori di cibo esterni al locale nel parco Nocivelli, probabilmente non trovando soddisfazione, erano stati svuotati dal contante il giorno prima, hanno proseguito la loro "ricerca" di denaro all'interno del bar dove hanno sottratto il fondo cassa e il cambio moneta, circa 2mila euro, e danneggiato un mobile antico. Purtroppo, per loro, la titolare dell'attività Elena Panzera, ha installato un sistema di telecamere che ha immortalato i ladro proprio con "le mani nel sacco".

Il nido Morelli

I ladri però, non paghi della refurtiva, hanno tentato il colpo anche all'asilo Morelli, probabilmente accedendo dal giardino esterno sono entrati forzando una porta. Hanno messo in disordine il salone principale alla ricerca di refurtiva, ma hanno trovato solo 250 euro destinati ad un'attività per i bambini, infatti tutto il materiale tecnologico come i computer non vengono mai lasciati nei locali. Poca refurtiva e qualche disagio per le famiglie, ma fortunatamente maestre e Amministrazione hanno lavorato immediatamente per ripristinare i locali e permettere il normale svolgimento delle attività per i piccoli, compreso l'ingresso anticipato.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Verolanuova che hanno raccolto i primi dati e che stanno svolgendo le indagini necessarie.