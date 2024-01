Primo giorno nella nuova scuola di Cadignano

Un intero pomeriggio di festa per mostrare ad alunni, famiglie e cittadini come si è trasformata la scuola elementare di Cadignano.

Una nuova vita per la scuola primaria A. Gallo

Domenica 7 è stata ancora una giornata di festa: tutti hanno potuto vedere e toccare con mano i massicci interventi che l'Amministrazione di Verolanuova guidata dal sindaco Stefano Dotti ha voluto per questa struttura. Grazie ad un importante intervento del valore di un milione e 300mila euro l'edificio è stato migliorato con interventi antisismici, sono state tolte le barriere architettoniche, è stato efficientato dal punto di vista energetico con nuovi infissi, cappotto esterno, riscaldamento a terra e pannelli fotovoltaici sul tetto. Ma non solo: è stata realizzata una nuova sala mensa e due sezioni, con bagno dedicato, per la scuola dell'Infanzia, infatti il progetto è di trasferire l'attuale asilo in questo stabile in modo da lasciare nel vecchio edificio solo il nido, che così potrebbe ospitare più bambini. Oggi (lunedì 8 gennaio 2024) gli alunni della scuola Agostino Gallo potranno godersi una scuola tutta nuova, moderna e confortevole.