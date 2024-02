Elezioni a Rudiano, le redini di Cittadini al Centro passano al vice Sara Oliari

La continuità nel cambiamento. Quelle che sembravano delle semplici «voci» che gravitavano attorno alla civica Cittadini al Centro sono diventate realtà: il vicesindaco Sara Oliari è il candidato della lista (ora in maggioranza) che trainerà verso le prossime elezioni amministrative.

Elezioni a Rudiano, Cittadini al Centro punta su Sara Oliari

La «liberalizzazione» del terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti ha di fatto scombussolato i piani nei territori chiamati al voto, ma non a Rudiano dove la strada era spianata già da tempo. Come da sempre ripetuto, la candidatura del sindaco Alfredo Bonetti, in carica dal 2014, era stata dettata dalla necessità di sanare la disastrosa situazione della Rutilianus. «Ci sono voluti ben 7 anni per definire la posizione della partecipata, ma ad oggi possiamo dire che l’istanza di fallimento avanzata dal costruttore CO.GE.TRI. S.r.l., è stata ritirata, siamo riusciti a ridurre il debito con i fornitori mediante accordi bonari a saldo e stralcio e sono state definite le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito - ha spiegato il primo cittadino - La società è stata cancellata dal Registro delle Imprese e ora restano soltanto da pagare i debiti che il Comune in questi anni si è accollato, ovvero due mutui per un totale di 3.370.000 euro».

Si può dunque ritenere che l’obiettivo per cui l’attuale primo cittadino era sceso in campo sia stato più che raggiunto e proprio questo la civica Cittadini al Centro, all’unanimità, ha deciso di lasciare spazio ad una «nuova» guida, capace di affrontare le sfide del tempo con esperienza, capacità e passione. «Pur essendoci la possibilità di un terzo mandato, è giusto che io mi ritiri e che lasci il posto a un nuovo volto - ha aggiunto Bonetti - Io e la mia squadra, dopo molte riflessioni abbiamo individuato nella figura dell’attuale vicesindaco Sara Oliari la miglior guida della prossima lista elettorale, sicuri che sappia compiere scelte giuste per il futuro del paese e di tutti i rudianesi».

La candidata

Classe 1977, rudianese «doc», avvocato di professione e mamma per passione, la Oliari ha sempre vissuto il paese in tutte le sue forme, svolgendo mansioni e servizi in diverse realtà del territorio e associazioni. Eletta nel 2014 e 2019 (sempre con il maggior numero di preferenze) con il gruppo Cittadini al Centro, per 10 anni ha rivestito le cariche di vicesindaco e assessore con delega ai Servizi Socio-Culturali, è finalmente pronta, grazie anche all’importante supporto di amici e parenti, a farsi carico della vita amministrativa del Comune di Rudiano.

Insomma una candidatura senza sorprese, dato che il suo nome era il più papabile tra tutti i componenti del gruppo. Salvo sorprese e l’arrivo sulla scena elettorale di altre liste, si prospetta una corsa a due tra il vice in cerca della fascia e Andrea Gallina, attuale consigliere di opposizione nel Gruppo Misto e candidato sindaco con la coalizione di Rudiano Alternativa, realtà che unisce i maggiori partiti del Centrodestra a una civica pura.