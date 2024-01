Il paese è stato diviso in zone: ogni area corrisponde a un determinato gruppo di vie e piazze, che sarà mensilmente sottoposto a spazzamento.

E’ iniziata la rivoluzione della pulizia urbana

Al via un nuovo progetto di pulizia urbana a Castelcovati, per permettere ai collaboratori comunali di effettuare al meglio il proprio lavoro.

L’Amministrazione comunale, al fine di migliorare il sistema di spazzamento meccanico delle reti stradali comunali, che non poteva essere eseguito in modo efficace, vista la numerosa presenza di veicoli parcheggiati sulla pubblica via, ha introdotto un nuovo sistema operativo e suddiviso il paese in 4 zone strategiche. Ogni area corrisponde a un determinato gruppo di vie e piazze, che sarà mensilmente oggetto di un accurato spazzamento.

Zona A

Le vie inserite all’interno della zona A, che verranno pulite il primo sabato del mese sono: via delle Tagliate, IV Novembre, Risorgimento, Vittorio Veneto, Trieste, Isonzo, Monte Grappa, Adamello, Gramsci, Piave, Pascoli dal numero civico 1 al 56. Via Europa, Carducci, Aldo Moro dal numero 13/24 al 36/43, via del Donatore, Raffaello e S. Giovanni Bosco.

Zona B

Nella zona B le pulizie delle strade verranno effettuate il secondo sabato del mese, e interesseranno le abitazioni residenti in: via Chiari dal numero civico 1 al numero 9/20, via Capitanio dal 26/39 al 53, via Roma, Piazza Martiri della Libertà, via Spazzini, Giuseppe Garibaldi, Aldo Moro da 1 a 22, via Caravaggio, Giotto da 1 a 16/27, via Giuseppe Verdi, Leonardo da Vinci, Tito Speri, Papa Giovanni XXIII, Giuseppe Mazzini, I Maggio, via dell’Isola da 34/41 a 54/61, Fontanone, Enrico Fermi, Don L. Toninelli, Don A. Raccagni, via Madre Teresa di Calcutta, via Leopoldo Allocchio, Gandhi, Petroboni e Svanera.

Zona C

Le vie inserite nella zona C verranno pulite il terzo sabato del mese: via Chiari da 13/22 a 141, via Alcide de Gasperi, Matteotti, Indipendenza dal numero 22/29 a 36/41, via Alessandro Manzoni, Sandro Pertini, Padre David Maria Turoldo, via Paolo Borsellino, Giovanni Falconi, via Pascoli da 23/58 a 63/94, via Martiri di Piazza Loggia, via Aldo Moro da 55 a 79, via dell’Industria, via del Lavoro, via degli Edili, degli Artigiani, e Castrezzato.

Zona D

Il quarto sabato del mese, verrà invece pulita l’area D, che comprende: via Urago d’Oglio, Sant’ Albero, Rudiano, Marocchina, Maglio, via dell’Isola da 1 a 32/37, via P. Mazzotti, Indipendenza da 1 a 25, S. Marino, Marconi, viale dei Caduti, via Capitanio da 1a 31, via Antico Castello, Sant’Antonio, Comezzano, Cizzago, via Dante Alighieri, Giacomo Leopardi, via XXV Aprile, via Giotto da 18/29 a 33/38, via Francesco Petrarca, Fiume Mella, Fiume Oglio, Fiume Po, Fiume Adda, Fiume Serio e via dell’Acquedotto.

L’intervento del sindaco

Le operazioni di pulizia, all’interno di ciascuna zona, avranno luogo nella fascia oraria dalle 5 alle 9 e avranno inizio a decorrere dal 6 gennaio.

Pertanto chiedo a tutti i cittadini di verificare la zona di appartenenza e nel sabato corrispondente al passaggio della spazzatrice, nella rispettiva zona, di astenersi dal parcheggiare la vettura nelle vie oggetto di pulizia, poiché in difetto, sarete in oggetto di sanzione amministrativa e in caso di reiterazione della violazione alla rimozione forzata del veicolo,

ha spiegato il sindaco Fabiana Valli.