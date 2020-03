Due associazioni unite nel cordoglio: l’addio a Giuseppe Coradi. Ospitaletto piange un altro uomo che ha dato tanto per la comunità.

L’Associazione Marinai di Ospitaletto, dopo aver perso il past president Giuseppe Colosio, vittima del

coronavirus insieme alla moglie Luciana, piange un’altra figura di spicco, l’attuale presidente Giuseppe

Coradi.

Un lutto importante, soprattutto se si considera che segue di una sola una settimana la dipartita della cara moglie Gabriella.

Coradi era una presenza fissa ad ogni manifestazione, anche in veste di vessillifero quando serviva. “Sempre disponibile, Giuseppe aveva accettato la carica di presidente più per dovere che per onore” ha ricordato Giuseppe Danesi, ex assessore ai Servizi sociali di Ospitaletto.

Ma il suo impegno sociale non si limitava all’Associazione Marinai: era anche componente del Consiglio direttivo della Associazione Pensionati e Anziani che, dopo aver perso l’ex presidente Celestino Borzi, si raccoglie ora per la morte di un suo consigliere di lungo corso.

Danesi ricorda il volontario “con affetto e riconoscenza, per il suo sorriso, il senso positivo della vita e la grande disponibilità anche in mansioni semplici di supporto alle varie iniziative”.

