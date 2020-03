Addio a Celestino Borzi: è stato il presidente dell’Associazione Pensionati e Anziani di Ospitaletto. Il ricordo dell’attuale presidente e amico Giuseppe Danesi.

Addio a Celestino Borzi: è stato il presidente dell’Associazione Pensionati e Anziani di Ospitaletto

È mancato oggi, mercoledì 25 marzo, Celestino Borzi, e il vuoto si fa già sentire in maniera importante.

A volerlo ricordare, in queste ore, l’amico e attuale presidente dell’Associazione Pensionati e Anziani di Ospitaletto Giuseppe Danesi, con una lettera a cuore aperto.

Impegno e vitalità

Borzi è stato presidente dell’APA per due mandati, dal 2013 al 2019, dando un grande impulso all’associazione e portandola a oltre 300 i tesserati.

“Ha rivitalizzato anche il bar scegliendo coraggiosamente l’affidamento a un gestore, vista la scarsità di volontari disponibili – ha scritto Danesi – Supportato da un Consiglio molto collaborativo, ha promosso numerose attività rivolte alla terza età. Vanno ricordate in particolare le serate danzanti del sabato sera, le gite sociali, le briscolate, la consegna dei panettoni agli ultra 84enni. La sua capacità relazionale, affinata da una lunga militanza nella federazione pensionati, si è anche tradotta in una proficua collaborazione con l’amministrazione comunale e l’assessorato ai Servizi sociali. Conscio delle sue condizioni precarie di salute, ha voluto passare il testimone, ma è rimasto in Consiglio per continuare a essere utile.

Ci mancherà il suo lucido impegno e non potremo che ricordarlo con affetto e stima”.

