Coronavirus: Ospitaletto piange il marinaio Giuseppe Colosio e la moglie Luciana Terlenghi. Sono mancati ieri, martedì 17 marzo.

Nella giornata di ieri, martedì 17 marzo, la comunità di Ospitaletto ha contato altri 4 decessi dovuti al coronavirus.

Tra le persone venute a mancare per la sindrome che sta piegando la provincia, e non solo, anche Giuseppe Colosio e la moglie Luciana Terlenghi.

Marinaio per sempre

Sono morti a poche ore di distanza, dopo aver trascorso una vita insieme.

Insieme alle figlie Gabriella e Rossana e a tutta la famiglia, si unisce al lutto l”intera cittadinanza. Colosio era una delle colonne portanti del Gruppo Marinai Ospitaletto, in cui ricopriva il ruolo di presidente sindaco.

Classe 1941, era un punto di riferimento per le associazioni Marinai di tutto il territorio e in tanti gli stanno dedicando poesie e pensieri in queste ore:”Buon viaggio… una volta marinaio, marinaio per sempre”, “Navigherà in acque tranquille ora, tenendo ben salda la sua ancora più importante, la sua dolce moglie”, “Oltre che un marinaio, faro e porto sicuro”.

