Donato il pranzo all’ospedale di Orzinuovi e di Chiari. Anche oggi, la Mc Srl ha offerto il cibo per i dipendenti del presidio di Orzinuovi e di alcuni reparti di Chiari dell’Asst Franciacorta.

Pranzo per l’ospedale di Chiari e di Orzinuovi

#InsiemeAsstFranciacorta, proprio come la raccolta fondi anche da noi supportata (disponibile qui). Anche oggi infatti, come già successo la scorsa settimana, l’azienda Mc Srl ha offerto il pranzo ai dipendenti del presidio di Orzinuovi e di alcuni reparti di Chiari dell’Asst Franciacorta. Le pietanze donate dall’azienda sono state cucinate dal Galletto ristorante di Manerbio, da Kyo Sushi di Brescia e da Master Sushi di Castelmella. In un momento così importante, dove le cuoche dell’ospedale lavorano a più non posso, benvengano tutti questi aiuti dall’esterno volti a sostenere tutti coloro che stanno affrontando l’emergenza Coronavirus.

