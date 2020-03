#InsiemexAsstFranciacorta: sushi per pranzo per i dipendenti di Chiari e Iseo. Un azienda ha donato gli alimenti e i ristoranti lo hanno preparato in nome della solidarietà.

#InsiemexAsstFranciacorta: sushi per pranzo

Ci vuole anche un sorriso e anche un buon pasto per continuare a lavorare senza sosta nell’emergenza Covid. La solidarietà non ha limiti. L’azienda MC Srl ha donato ben 300 porzioni di sushi agli ospedali di Chiari e Iseo. L’azienda, in collaborazione con i suoi clienti ristoratori, ha creato quest’iniziativa per stare vicino a tutto il personale medico-infermieristico impegnato in questa grave emergenza, per ringraziare per tutti i sacrifici che state facendo. Il cibo è stato preparato da Kyo Sushi e NikoNiko ed è stato molto apprezzato da tutti i dipendenti.

