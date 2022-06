E' scomparso don Serafino Tomasini, comunità in lutto

Comunità in lutto per la scomparsa di don Serafino Tomasini

Ordinato nel 1960

La scomparsa è avvenuta ieri (domenica 19 giugno). Nato a Gussago nel 1933 e originario della parrocchia di Sale di Gussago, è stato ordinato nel 1960; nel corso del suo ministero pastorale ha svolto i seguenti servizi: vicario cooperatore ad Alfianello (1960-1962); vicario cooperatore a Montirone (1962-1973); vicario economo a Castello di Serle (1973-1978); parroco a S. Gallo (1973-1984); parroco a Cortine (1984-1994); parroco ad Agnosine (1994-2004); cappellano dell’Ospedale S. Orsola, città (2004-2012).

L'ultimo saluto

La Camera Ardente è stata allestita da questa mattina in via Usignolo 41 ad Alfianello. La salma verrà trasferita domani pomeriggio (martedì 21 giugno) alla chiesa parrocchiale di Sale di Gussago. La Veglia Funebre con la S. Messa, presieduta da don Angelo Gelmini vicario per il clero, avrà luogo martedì 21 alle ore 19.30 presso la chiesa parrocchiale di Sale di Gussago. Il funerale, presieduto da mons. Gaetano Fontana vicario generale, è previsto per mercoledì 22 giugno alle ore 10.00 presso la chiesa parrocchiale di Sale di Gussago. Don Serafino verrà sepolto al cimitero di Sale di Gussago.