Domani i funerali del bagnino, a Chiari è lutto cittadino. Il sindaco: "Non si può far finta di nulla"

Dopo il dramma di Michael Consolandi e di Matteo Formenti, e a seguito di altri due suicidi che si sono verificati nei giorni scorsi, e che sono costati la vita ad altri due giovani clarensi, il sindaco di Chiari Gabriele Zotti ha proclamato per domani, sabato 28 giugno 2025, il lutto cittadino nella cittadina della Bassa. Sarà una "giornata di riflessione collettiva" sulla scia di dolore che sta colpendo la città, e non solo.

Domani i funerali di Matteo Formenti a Chiari

L'occasione è in particolare il giorno dei funerali di Matteo Formenti, l'assistente alla balneazione che martedì sera si è tolto la vita sul Monte Orfano, due giorni dopo aver saputo della morte del piccolo Michael Consolandi, il bimbo di quattro anni annegato nella piscina in cui Formenti lavorava. L'incidente era avvenuto nel pomeriggio di venerdì, a Castrezzato. Stamattina, a Rovato, si è celebrato l'estremo saluto al piccolo. La cerimonia in suffragio di Matteo Formenti si celebrerà in Duomo, alle 15.

Un suicidio che, più di qualunque altro, ha tolto il fiato all'intera città: il bagnino, 37 anni, si sarebbe tolto la vita perché convinto di avere avuto responsabilità (tutte da accertare, in realtà) nella morte del piccolo in piscina.

In città tre suicidi in una settimana

Un caso sicuramente particolare, ma purtroppo anche non isolato. Sono tre, con quello di martedì sul Monte Orfano, i clarensi che si sono tolti la vita nel giro di poco più di una settimana. Il primo, lo scorso martedì, quello di un ragazzo di 37 anni trovato senza vita nella sua abitazione. Domenica, travolto da un treno sulla Milano-Venezia, in città, è morto un ragazzo di 25 anni della comunità albanese. Tre tragedie diversissime, come diverse sono le storie delle vittime di questa primavera nera clarense. Ma è la statistica a unire i puntini, almeno sotto il freddo aspetto dei numeri. È spesso in primavera - e non durante le vacanze invernali, come vuole un diffuso mito - che si registra infatti un aumento piuttosto netto dei suicidi, in Italia e nel mondo. Nel nostro paese muoiono di gran lunga più uomini che donne, e più nel Nord che nel Sud. In totale, l'Istituto Superiore di Sanità, ha stimato l'incidenza in circa 11,21 casi su 100mila abitanti uomini, e 3,5 casi ogni 100mila donne.

Chi era Matteo Formenti

Trentasette anni, attivo come volontario del Palio delle Quadre per la quadra Cortezzano, Formenti frequentava una nota palestra cittadina in via Cologne. Stagionale come bagnino d'estate, lavorava da anni alla "Tintarella di luna" di Castrezzato, mentre d'inverno era impiegato nella ristorazione. Chi lo conosceva lo ricorda come un ragazzo posato, timido ed introverso.

Una giornata di riflessione collettiva

Sulla scia di dolore e di lutti che ha colpito la città è intervenuto poco fa, a mezzo social, anche il sindaco della cittadina Gabriele Zotti. Il lutto cittadino indetto per domani sarà anche il modo per trasformare un sabato di dolore comunitario in "una giornata di riflessione collettiva a seguito degli episodi di suicidi avvenuti negli ultimi giorni".

"Il dolore è troppo grande per continuare come se nulla fosse. Siamo tutti parte di una comunità che soffre, che ricorda, che abbraccia. In questo momento difficile, restiamo uniti nel silenzio e nella vicinanza di chi ha perso la persona cara" ha scritto Zotti.

