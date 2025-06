Una bara bianca e il lenzuolo dei ricordi: l'ultimo saluto al piccolo Michael, annegato a 4 anni

Una piccola bara bianca, accompagnata dal lenzuolo pieno di scritte e disegni che per qualche giorno ha raccolto i saluti e le lacrime di Rovato, per il suo piccolo Michael Consolandi. È l'ultimo saluto, semplice e composto, che questa mattina la città ha tributato al bimbo di quattro anni morto domenica sera, due giorni dopo un tragico incidente in piscina avvenuto a Castrezzato.

L'ultimo saluto al piccolo Michael Consolandi

Durante la cerimonia, che si è celebrata alla Casa del commiato "Remondina" di Rovato, sono state condivise dal microfono alcune lettere, una delle quali scritta dalle maestre della scuola dell'infanzia che Micheal frequentava, la "Santa Caterina" dell’Istituto Don Milani. Presenti in rappresentanza delle comunità scosse dalla tragedia anche il sindaco di Rovato Tiziano Belotti e quello di Castrezzato Luigi Cuneo.

Nel loro scritto, le maestre dell'asilo hanno ricordato la sua curiosità, la sua vivacità e il suo farsi voler bene. Michael era "un bambino come pochi", strappato alla vita in una doppia tragedia che ha sconvolto tutta Italia. Poche ore dopo la morte del piccolo, infatti, il bagnino che prestava servizio il giorno dell'incidente, Matteo Formenti, 37 anni, è stato trovato morto sul Monte Orfano: si è tolto la vita, travolto dagli eventi e dal senso di colpa che sentiva su di sé.

Il lenzuolo dei ricordi

Nei giorni scorsi sono stati molte le riflessioni e i ricordi di Michael arrivati da tutta la zona. Il lenzuolo bianco che accompagnava la bara era stato appeso fuori dalla scuola, a disposizione di grandi e piccoli, per provare ad elaborare un lutto tanto improvviso e grave. Raffigurava grande aquilone colorato. Attorno, pensieri scritti con mani piccole ma cuori grandi. «Vola libero in cielo come un aquilone» e ancora «Mi mancano i tuoi abbracci».

Alla cerimonia era presente anche il titolare dell'azienda che ha in gestione il parco acquatico di Castrezzato, che oggi è chiuso in segno di lutto. Lo sarà anche il giorno dei funerali di Matteo Formenti, che saranno fissati nei prossimi giorni.