Versa ancora in gravissime condizioni il bambino di quattro anni che venerdì pomeriggio (il 20 giugno) ha rischiato di annegare nella piscina di Tintarella di Luna, centro acquatico di Castrezzato. Ricoverato d'urgenza al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è ricoverato in Terapia intensiva, affidato alle cure del personale medico del presidio.

Rischia di annegare in piscina, resta grave il bimbo di 4 anni

L'incidente è verificato venerdì pomeriggio, negli spazi del parco acquatico dove il piccolo, classe 2020 e residente a Rovato con i genitori (originari della Bassa) stava trascorrendo il pomeriggio. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Castrezzato, che stanno ricostruendo l'incidente ed eventuali responsabilità. Per motivi da accertare il piccolo si è allontanato dai genitori ed è finito in piscina, finché qualcuno non ha notato il corpo esanime che galleggiava: subito è scattato l'allarme, il bambino è stato recuperato e sono state attuate le manovre salvavita. Trasporto in elisoccorso, è ricoverato in prognosi riservata. Attaccato al respiratore, i medici continuano a monitorare le sue condizioni.

Le comunità di Rovato e Castelcovati, paese d'origine del papà, si sono intanto strette alla famiglia, ora in cerca di un miracolo.