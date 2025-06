Rischia di annegare in piscina a Castrezzato, bimbo di 4 anni gravissimo in ospedale. E' successo oggi, venerdì 20 giugno, negli spazi del parco acquatico Tintarella di Luna: i carabinieri di Castrezzato stanno indagando per fare chiarezza sull'episodio.

Dalle prime informazioni sembra che il piccolo, nato nel 2020, stesse trascorrendo il pomeriggio presso la piscina in compagnia della famiglia, residente a Rovato. La dinamica dell'incidente invece è ancora da ricostruire, come eventuali responsabilità dei genitori e del personale della struttura. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenute ambulanza, medicalizzata e anche l'elisoccorso, che ha trasporto il bambino al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravissime. I carabinieri in questo momento stanno ricostruendo l'accaduto.