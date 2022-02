Incendio ad Alfianello, in fiamme tonnellate di plastica

Alfianello

Diverse squadre si sono alternate nella gestione delle fiamme: vigili del fuoco ancora a lavoro

L'allarme al soccorso tecnico è scattato ieri in tarda serata

Divampato l'incendio all'interno di un'azienda

Non tendono a quietarsi le fiamme che da ore stanno divorando l'interno dell'azienda alfianellese R.P.F. Srl, azienda specializzata nel trattamento e recupero di materiali plastici, rifiuti speciali non pericolosi

L'allarme ai soccorsi è scattato, ieri in tarda serata poco dopo le 23 circa, e sul posto dalle 23.30 circa in poi sono arrivate le prime squadre dei Vigili del Fuoco dalla Bassa (Verolanuova e Orzinuovi). Squadre che hanno lavorato tutta la notte, a cui nelle ultime ore è stato dato il cambio da altri colleghi e relative unità provenienti da Brescia, Cremona e Salò.

Il servizio del soccorso tecnico sta proseguendo imperterrito anche in queste ore.

Sul posto anche i tecnici di Arpa e i Carabinieri del Nucleo Ambientale per le verifiche del caso e capire l’origine dell’incendio.